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"BYLOCK" ŞÜPHELİSİ 8 ÜNİVERSİTELİ ADLİYEDE

"Bylock" şüphelisi 8 üniversiteli adliyede

Samsun'da FETÖ soruşturmasında "ByLock" kullandığı iddiasıyla 8 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

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Samsun'da FETÖ/PDY'nin Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrenci yapılanmasına yönelik polisin düzenlediği operasyonda örgüt üyelerinin anlık haberleşme programı "ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü kız 8 üniversite öğrencisi adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri 9 gün önce FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında FETÖ/PDY'nin Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrenci yapılanmasında yer aldıkları ve "ByLock" kullandıkları öne sürülen öğrenciler; Özlem K., Emre B., Cihan B., Mustafa E., Ayşe Nur Ş., Abdul Vahit I., Kemal B. ve Kırgızistan uyruklu Nurzade E. gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda ele geçen suç delillerine el kondu. Tıp Fakültesi öğrencisi olan Kemal B.'nin öğrencilerin imamı olduğu belirtildi. Emniyet Müdürlüğü'nde 9 gün süren sorguları tamamlanan 8 öğrenci bugün adliyeye sevk edildi.

DHA
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