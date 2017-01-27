BYLOCK'ÇU 5 ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

ByLock'çu 5 öğretmen tutuklandı

Bolu merkezli 6 ilde FETÖ soruşturması kapsamında 5 öğretmen tutuklandı.

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Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel  Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5  öğretmen çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bolu  İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Bolu,  Malatya, Kütahya, Adana, Osmaniye ve Manisa'daki operasyonlarda gözaltına alınan  ve daha önce meslekten ihraç edilen 5 öğretmenin, adliyedeki sorgusu tamamlandı.

Örgütün gizli haberleşme sistemi "Bylock"u kullandığı iddia edilen  Ahmet Eralp, Ahmet Güler, Mehmet Fatih Yıldırım, Mehmet Sadi Karayel ve Saim  Altıntaş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince 25 Ocak 2017  tarihinde, Bolu merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan operasyon  kapsamında 21 kişi gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 13 kişi tutuklanmış, 2  kişi ise adli kontrol şartıyla, 1 kişide savcılık ifadesinin ardından serbest  bırakılmıştı.

AA
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