YEREL HABERLER
Denizli Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

"BYLOCK"TAN 14 POLİS TUTUKLANDI

"ByLock"tan 14 polis tutuklandı

FETÖ soruşturmasında 14 polis "ByLock" kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandığı belirlenerek gözaltına alınan 15 polisten 14'ü sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, 1 polis ise Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanarak serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı "Bylock'u kullandıkları belirlenen ve yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen ve daha sonra da gözaltına alınan 15 eski polis emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 1 kişi ise Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
737
ABD’den Türkiye’yi çok kızdıracak açıklamaABD’den Türkiye’yi çok kızdıracak açıklama
Yozgatlılardan Aydın Doğan'a Ahmet Hakan tepkisiYozgatlılardan Aydın Doğan'a Ahmet Hakan tepkisi
Hüseyin Avni Coş'un adı FETÖ araştırmasında iddiası yalanlandıHüseyin Avni Coş'un adı FETÖ araştırmasında iddiası yalanlandı
''Referandumda Hayırcılar kazanabilir''''Referandumda Hayırcılar kazanabilir''
Talimat FETÖ'den: ''Hepsini öldürün''Talimat FETÖ'den: ''Hepsini öldürün''
Merkez Bankası'ndan döviz restiMerkez Bankası'ndan döviz resti
CIA belgelerinde ortaya çıktı: PKK'ya destekCIA belgelerinde ortaya çıktı: PKK'ya destek
Jet Fadıl'ın yeğeni de iş başında !Jet Fadıl'ın yeğeni de iş başında !
''Kurallara uymayacaksan ülkeyi terk et''''Kurallara uymayacaksan ülkeyi terk et''
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS