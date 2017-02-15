ByLock'tan 8 öğretmen tutuklandı !

Samsun'da ByLock kullandıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 20 öğretmenden 8'i tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkez ilçeleri ile Çarşamba ilçesi ve Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 gün önce eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ileri sürülen ve mesleklerinden daha önce ihraç edilen 20 öğretmen gözaltına alınmıştı.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 20 öğretmen bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 2 öğretmen serbest bırakılırken, 14 öğretmen tutuklanmaları, 4 öğretmen ise adli kontrol altına alınmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren öğretmenlerden M.K., S.D., N.U., K.A., G.B., F.G., A.A. ve Ö.U. adlı kadın öğretmen saat 19.00 sıralarında tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, 10 öğretmen ise yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.