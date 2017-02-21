  • Gülen'in en yakınındaki isimden ''İmamın Ordusu'' itirafı
  • İzmir'de genç kızın yaşadıkları dehşete düşürdü
  • Kurtulmuş'tan şaşırtan sözler: "Hayra alamettir"
  • Türkiye'nin takip ettiği davada şok ifadeler: "Ben darbe yaptım"
  • HSYK 227 hakim ve savcıyı ihraç etti
YEREL HABERLER
Bursa Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

CADDE ORTASINDA BALTALI KAVGA !

Cadde ortasında baltalı kavga !

Bursa'nın İnegöl ilçesinde silah ve baltanın kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki kişi arasında çıkan baltalı ve silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Kavga anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Mahmutesatbey caddesi üzerinde karşılaşan 30 yaşındaki Osman K. ile 43 yaşındaki İzzet A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa süre sonra taraflardan İzzet A. belindeki baltayı çıkarırken, Osman K.'da belindeki tabancayı çıkardı. Osman K.'nın tabanca ile kurşun yağdırdığı İzzet A. kanlar içerisinde yere yığıldı. Osman K. olayın ardından yaya olarak kayıplara karışırken, İzzet A. ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulunsla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bacağından yaralanan İzzet A. daha sonra Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis kaçan VE 10 gün önce yaralama suçundan cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen Osman K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada balta ve silahlı kavga anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye görüntülendi.

DHA
367
-
15 Temmuz'da cezaevinde neler oldu ?15 Temmuz'da cezaevinde neler oldu ?
Melih Gökçek bu fotoğrafa ne diyecek ?Melih Gökçek bu fotoğrafa ne diyecek ?
Üvey baba vahşeti ! Kayıp liseli ölü bulunduÜvey baba vahşeti ! Kayıp liseli ölü bulundu
Sevişme sahneleri olay olduSevişme sahneleri olay oldu
DEAŞ'ın Reina hücresinde toplu seks planıDEAŞ'ın Reina hücresinde toplu seks planı
208 milyon adet 1 kuruş nerede ?208 milyon adet 1 kuruş nerede ?
Ebru Gündeş boşanmadı ama yüzüğü çıkardıEbru Gündeş boşanmadı ama yüzüğü çıkardı
Memurlara ''EVET'' , ''HAYIR'' özgürlüğüMemurlara ''EVET'' , ''HAYIR'' özgürlüğü
Tek parti iktidarlarının işsizlik rekoruTek parti iktidarlarının işsizlik rekoru
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS