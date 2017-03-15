Cadde ortasında çırılçıplak dolaştı !

Kayseri'de caddede çırılçıplak yürüyen, adının Hakan ve yaşının 23 olduğunu söyleyen genç, polis tarafından alınıp hastaneye götürüldü.

Olay, Merkez Melikgazi İlçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen genç cadde ve otomobilde bulunanların arasında çırılçıplak yürümeye başladı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yaklaşık 5 dakika yürüyen genç çevrede bulunanlar tarafından üzeri örtülerek yakalanmak istendi. Bazı kişiler de çırılçıplak yürüyen kişiyi cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

İhbar üzerine gelen polisler tarafından yakalanan çıplak genç, polis ekip otomobiline alındı, üzeri örtülerek bir süre bekletildi. Daha sonra da çağrılan ambulansla hastaneye gönderildi.