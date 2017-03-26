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CADDE ORTASINDA SİLAHINI ÇEKİP VURDU

Cadde ortasında silahını çekip vurdu

Adapazarı'nda, caddede karşılaştığı bir kişi ile kavga eden 34 yaşındaki Yaşar D. bacağından vurularak yaralandı.

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Olay, dün gece saatlerinde, Adapazarı Yahyalar Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Caddede karşılaşan Yaşar D. ile aralarında husumet bulunan bir kişi arasında tartışma yaşandı. Tabancasını çıkartarak ateşleyen kişi Yaşar D.'yi sol bacağından vurdu. Yaşar D. çevrede bulunanların ihbarı üzerine sevk edilen 112 Acil ekibi tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaçan kişiyi yakalamak için çalışma yaparken, soruşturma başlatıldı.

DHA
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