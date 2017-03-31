ÇAĞATAY ULUSOY YENİ ARABASINA KAVUŞTU

Çağatay Ulusoy yeni arabasına kavuştu

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy yeni arabasına kavuştu.

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'İçerde'de 'Sarp 'karakterini canlandıran Çağatay Ulusoy, yeni arabasına kavuştu. İşte Çağatay Ulusoy'un yeni arabası..

Show TV'nin sevilen dizisi 'İçerde'de 'Sarp 'karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy, yeni arabasına kavuştu.

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Çağatay Ulusoy, bir süredir test ettiği arazi aracı için paraya kıydı.

Habertürk'te yer alan habere göre; geçtiğimiz günlerde pickup'ını alan yakışıklı oyuncu, yeni otomobilinin rengini değiştirmek için Maslak'taki bir servise bıraktı.

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Haki yeşiline boyattığı aracına çeşitli modifiyeler de yaptıran Ulusoy'un, 160 bin TL değerindeki otomobiline yaklaşık 50 bin TL harcadığı konuşuluyor.

Habertürk
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