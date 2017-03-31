'İçerde'de 'Sarp 'karakterini canlandıran Çağatay Ulusoy, yeni arabasına kavuştu. İşte Çağatay Ulusoy'un yeni arabası..

Show TV'nin sevilen dizisi 'İçerde'de 'Sarp 'karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy, yeni arabasına kavuştu.

Çağatay Ulusoy, bir süredir test ettiği arazi aracı için paraya kıydı.

Habertürk'te yer alan habere göre; geçtiğimiz günlerde pickup'ını alan yakışıklı oyuncu, yeni otomobilinin rengini değiştirmek için Maslak'taki bir servise bıraktı.

Haki yeşiline boyattığı aracına çeşitli modifiyeler de yaptıran Ulusoy'un, 160 bin TL değerindeki otomobiline yaklaşık 50 bin TL harcadığı konuşuluyor.