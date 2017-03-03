Çağla Şikel ağlayarak veda etti

360 ekranlarında yayınlanan 'Her Şey Dahil' programının sunucuları Alişan ve Çağla Şıkel, bugün programa veda etti. Ünlü model, veda sırasında göz yaşlarını tutamadı.

'Her Şey Dahil' programında, 6 Mart Pazartesi gününden itibaren Çağla ve Alişan'ın yerine Perihan Savaş sunuculuk görevini üstlenecek. İzleyenleri şaşırtan bayrak değişiminin canlı yayın sırasında gerçekleşmesi de dikkati çekti.

Alişan ve Çağla Şıkel'in konuğu olan Türk Sineması'nın efsane isimlerinden Perihan Savaş, programın iki eski sunucusuna teşekkür etti.

Alişan'dan ikinci sürpriz geldi. Ünlü türkücü, bugün çıkan şarkısı 'Uslu Dururum'u veda programında söyledi.