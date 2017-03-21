Çağla Şıkel ile Emre Altuğ barıştı mı ?

Çocukları Kuzey ve Uzay için sürekli yan yana gelerek örnek bir çift imajı çizen Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, hafta sonunu Erzurum'da geçirdi.



Boşanmış olmalarına rağmen çocukları Kuzey ve Uzay için sürekli yan yana gelerek örnek bir çift imajı çizen Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, hafta sonunu Erzurum'da geçirdi. Eski eşi Şıkel ve oğullarıyla birlikte karın keyfini çıkartan Altuğ, paylaştığı fotoğrafın altına, "İstediler Türkiye'nin öbür ucuna geldik. İstesinler dünyanın öbür ucuna da gideriz" notunu düştü.

