ÇAĞLA ŞİKEL ŞAKA SANDI AMA...

Çağla Şikel şaka sandı ama...

360 TV'de ekrana gelen "Her şey Dahil" programında çok ilginç bir olay yaşandı.

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360 TV'de ekrana gelen 'Her Şey Dahil'in sunucularından Çağla Şıkel, program partneri Alişan'ın az daha boğulmasına neden oluyordu.

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Akupunktur Derneği Başkanı Dr. Murat Topoğlu'nun konuk olduğu 'Her Şey Dahil' programında, stres düşmanı besinler konusu işleniyordu. Limondan örnek veren Topoğlu, yarım limonun üstüne biraz tuz döküp suyunu içmenin stresi azalttığını anlattı.

Çağla Şıkel, bu öneriyi canlı yayında denedi ve daha sonra partneri Alişan'a limon suyunu içirdi. Ancak ünlü türkücü, yarım limondaki su ağzına değdiği anda boğulma tehlikesi atlattı. Alişan, 5 dakika boyunca ekranda yer almadı.

"ÖMRÜMÜN SON ANLARINI YAŞADIM SANDIM"

Programın sonlarına doğru tekrar programa dahil olan Alişan, bir an için ömrünün son anlarını yaşadığını sandığını söyledi.

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