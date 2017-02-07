ÇAĞLA ŞİKEL'DEN ALİŞAN İTİRAFI

Çağla Şikel'den Alişan itirafı

Çağla Şikel, Alişan hakkında açıklamalarda bulundu.

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Çağla Şikel, geride bıraktığımız gün podyuma çıktığı bir Dilek Hanif defilesi sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Çağla Şikel'in Alişan hakkındaki o sözleri...

Sözcü'de yer alan habere göre Çağla Şıkel yeni yılda büyük bir sürpriz yaşanacağını ve yılın ilk düğününü Alişan'ın yapacağını söyledi.

ALİŞAN AÇIKLAMASI ÇOK KONUŞULUR
 
Soruları içtenlikle yanıtlayan Şıkel’e program partneri Alişan’ın ‘Çağla ile biz asker arkadaşı gibiyiz’ yanıtı hatırlatıldı.
 
Şıkel ise Alişan’ın bu açıklamasına magazin gündeminde uzun süre konuşulmaya aday olacak, ‘Ben de onu erkek olarak görmüyorum’ açıklamasını yaptı.
 
Şıkel’e neden böylesine sert bir tepki verildiği sorulunca güzel isim, ‘Aramızda bir şey olamayacağına dair en net açıklama bu olabilir sanırım’ demekle yetindi.

Sözcü
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