ÇAĞLAR ÇORUMLU KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Çağlar Çorumlu kalp krizi geçirdi

Güldür Güldür Show'un 'Şevket Hoca'sı Çağatay Çorumlu, reklam filmi çekimlerinde kalp krizi geçirdi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta marka yüzü olduğu firmanın yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti. Hürriyet'ten Büşra Bozok Aytek'in haberine göre; Çekimler sırasında sırtında bir ağrı olduğunu ve kendisini kötü hissettiğini söyleyen Çorumlu için sete ambulans çağrıldı. Gelen sağlık ekipleri Çorumlu’nun kalp krizi geçirdiğini fark edince, oyuncu acilen hastaneye götürülerek ameliyata alındı. Operasyonda kalp damarlarına üç stent takılan oyuncu, birkaç gün hastanede müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Çağlar Çorumlu, evinde dinlenmeye çekildi.

Hürriyet
879
Hıncal Uluç'a çok ağır suçlamaHıncal Uluç'a çok ağır suçlama
Akıncı Üssü'nde yakıt tanklarını sığınağa saklamışlarAkıncı Üssü'nde yakıt tanklarını sığınağa saklamışlar
Düşen Rus uçağıyla ilgili yeni açıklamaDüşen Rus uçağıyla ilgili yeni açıklama
Ali Ağaoğlu kızını evlendirdiAli Ağaoğlu kızını evlendirdi
Yalıda öldürülen şoförün cenazesinde gergin anlarYalıda öldürülen şoförün cenazesinde gergin anlar
Ankara'yı işgal planı ortaya çıktıAnkara'yı işgal planı ortaya çıktı
Yılmaz Morgül'den büyük gafYılmaz Morgül'den büyük gaf
AP Başkanı Türkiye'ye hızlı vize serbestine karşıAP Başkanı Türkiye'ye hızlı vize serbestine karşı
Demet Akbağ bu kez kendisi şakalandıDemet Akbağ bu kez kendisi şakalandı
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS