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ÇAKALLARLA DANS 4 İTİRAFI

Çakallarla Dans 4 itirafı

Çakallarla Dans 4’ün Fatması Didem Balçın "kendi filmimi beğenmedim" dedi.

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‘Çakallarla Dans 4’ ile başarılı bir ivme yakalayan oyuncu Didem Balçın ile filmin yapımcısı ve yönetmeni Murat Şeker 'Hadi Be'ye konuştu.

Emre Saygı’nın Youtube’den canlı yayınlanan interaktif Talk Show programı ‘Hadi Be’nin konuğu, ‘Çakallarla Dans 4’ ile başarılı bir ivme yakalayan oyuncu Didem Balçın ile filmin yapımcısı ve yönetmeni Murat Şeker oldu. Balçın ve Şeker, canlı yayında Emre Saygı ve sosyal medya kullanıcılarının sorularını samimi açıklamalarda bulundu.

Daha önce rol aldığı 'Gulyabani' adlı korku filmiyle ilgili konuşan Didem Balçın, Türkiye’de Dabbe filminden başka korku filmi yapılamadığını belirtirken  Korku filminde oynamayı çok isterim. Geçtiğimiz yıllarda bir korku filminde oynadım. Ama kendi filmimi beğenmedim. Bana göre Türkiye’de en iyi yapılan korku filmi Dabbe’dir” dedi.

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