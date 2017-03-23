Çakıcı avukatının işine son verdi

Bolu F Tipi Cezaevi'nde yatan ve bağırsak yırtılması nedeniyle ameliyat olduktan sonra hastanede tedavisi devam eden Alaattin Çakıcı, uzun süreden bu yana avukatlığını yapan Can Sevinç'le ilgisi kalmadığını açıkladı.

İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde tedavisi devam eden Alaattin Çakıcı, Bolu F Tipi Cezaevi yönetimine mektup gönderdi. Çakıcı, uzun zamandır avukatlığını yapan Can Sevinç'le ilgili sert ifadelerin yar aldığı mektubunda, "Aliağa birinci noterliğinden vasim Yusuf Ziya Akyıldız tarafından avukatım olarak vekalet verilen Avukat Can Sevinç 22.03.2017 tarihinden itibaren artık avukatım değildir" ifadelerini kullandı.