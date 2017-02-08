Çaldıkları telefonun tuş kilidini açamayınca yakalandılar

İstanbul'da alışveriş merkezlerinde (AVM) kadınların çantasından cep telefonu ve cüzdan çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.
Polis ekipleri 18 Ocak'ta Zeytinburnu'da şüpheli 3 kişinin bulunduğu otomobilde inceleme yaptı.
Polis, araç içindeki kişilerin üzerinde bulunan cep telefonlarının tuş kilitlerini açmasını istedi. Tuş kilitlerini devre dışı bırakan şifreyi giremeyen şahıslar, cep telefonlarının kendilerine ait olmadığı şüphesiyle gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine sevk edilen şüpheli Kadir G. (19), Berkant I. (21) ile Elçin Y.'nin (25) 12 ayrı hırsızlık suçuna karıştıkları tespit edildi.
Şüpheli iki erkeğin alışveriş merkezlerinde gözcülük yaptığı, kadın şüphelinin ise alışveriş yapan kadınların çantalarından cep telefonu ve cüzdan çaldığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Elçin Y. tutuklandı, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4.464 kişi memuriyetten atıldı
Amca-yeğen cinayetinde iki büyük şüphe
Açık havaya aldanmayın ! Kar geri dönüyor
5 milyon emeklinin maaşına zam müjdesi
Eskort haberi için 150 milyon dolar istiyor
Camide ''evet'' propogandası yapan imama soruşturma
Bordo Bereliler o tepeleri ele geçirdi
Başbakan Yıldırım'dan CHP''ye sert eleştiriler
Erdoğan'dan Trump'a: PYD'ye destek vermeyin
Çanakkale'ye uyku haram ! Bölge beşik gibi sallanıyor...
Çanakkale'den sonra bir il daha sallandı !
İbrahim Kutluay’dan Tuba Büyüküstün açıklaması
ÇALDIKLARI TELEFONUN TUŞ KİLİDİNİ AÇAMAYINCA YAKALANDILAR
İstanbul'da, AVM'lerde kadınların çantasından cep telefonu ve cüzdan çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Polisin yakalama yöntemi ise şaşırttı.
İstanbul'da alışveriş merkezlerinde (AVM) kadınların çantasından cep telefonu ve cüzdan çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | Site Haritası | RSS