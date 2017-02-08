Çaldıkları telefonun tuş kilidini açamayınca yakalandılar

İstanbul'da alışveriş merkezlerinde (AVM) kadınların çantasından cep telefonu ve cüzdan çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.



Polis ekipleri 18 Ocak'ta Zeytinburnu'da şüpheli 3 kişinin bulunduğu otomobilde inceleme yaptı.



Polis, araç içindeki kişilerin üzerinde bulunan cep telefonlarının tuş kilitlerini açmasını istedi. Tuş kilitlerini devre dışı bırakan şifreyi giremeyen şahıslar, cep telefonlarının kendilerine ait olmadığı şüphesiyle gözaltına alındı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine sevk edilen şüpheli Kadir G. (19), Berkant I. (21) ile Elçin Y.'nin (25) 12 ayrı hırsızlık suçuna karıştıkları tespit edildi.



Şüpheli iki erkeğin alışveriş merkezlerinde gözcülük yaptığı, kadın şüphelinin ise alışveriş yapan kadınların çantalarından cep telefonu ve cüzdan çaldığı belirlendi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Elçin Y. tutuklandı, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.