''Çalgı Çengi İkimiz'in bütçesi dudak uçuklattı

Çalgı Çengi İkimiz' filminin vizyona girdiği şu günlerde, filmin oyuncuları ve aynı zamanda yapımcılığını üstlenen Murat Cemcir ve Ahmet Kuralikilisi Habertürk'e konuştu. İlk filmden bu güne 5 senelik süreci anlatan ikili, 60 bin kişiden 7 milyon'a nasıl ulaştıklarını anlattılar. Yeni filme harcanan bütçe ise 14 milyon TL olarak açıklandı.

"VARIMIZI YOĞUMUZU FİLME GÖMDÜK"

Murat Cemcir ve Ahmet Kural için kariyerlerinde yeni bir başlangıç olan 'Çalgı Çengi İkimiz', filmlerinin senaristi ve yönetmeni Selçuk Aydemir'le birlikte kurdukları TR 40 33 Productions adlı şirketin ilk işi oluyor. "İnsanın kendi kaderini eline alması çok değerli" diyen Cemcir ile Kural, yeni projelerini hem yeni bir adım hem de çıktıkları yola saygı duruşu olarak ifade ediyorlar. "Şirket kurduktan sonra hayatınızda ne değişti?" sorusu üzerine ikili, "Varımızı yoğumuzu filme gömdük. Barkımızı da gömdük. Hiçbir şeyimiz kalmadı" açıklamasını yaptı.

SON 5 YIL BİZİ ADAM ETTİ

"İlk filminizden bu yana geçen sürede hayatınızda neler değişti?" sorusu üzerine, Ahmet Kural, "Kişiliklerimiz oturdu. Sorumluluklarımız arttı. Yaşam tarzımıza dikkat eder olduk." cevabını verirken; Murat Cemcir, "Eskiden serseri takılıyorduk. Sabahın geç saatlerine kadar sokaktaydık. Memleketle ilgili konuları bu kadar dert edinmiyorduk. Artık memleketle ilgili konuları takip ediyoruz, memleketle ilgili olaylara dikkat kesiliyoruz. Rol modelleri olduğumuz, o kadar kişi filmlerimizi izlediği için yaşamlarımıza dikkat ediyoruz. Özetle son 5 yıl bizi adam etti" ifadelerini kullandı.

'MADDİ OLARAK HİÇBİR ŞEYDEN KISMADIK"

2011'de ilk filmlerini 30 bin TL'ye sadece 6 günde çektiklerini söyleyen, yeni filmlerine 4 milyon dolar (14.5 milyon TL) civarı para harcadıklarını belirten Murat Cemcir, "Her iki filmin de çıkış noktası izleyiciye keyifli zaman geçirmek, hayatlarına güldürü yoluyla dokunmak. Sonuç olarak samimiyet. Manevi olarak hiçbir şeyden kısmamız söz konusu olamaz. Maddi olarak da öyle. 'Çalgı Çengi İkimiz'de imkânımız olduğu için keyiflendirme yolunda daha çok para harcadık. 'Çalgı Çengi İkimiz' en iyi filmimiz ve daha çok güldürecek" dedi.

Ahmet Kural ise, ilk ve ikinci filmleri karşılaştırarak, "İlk filmimizde daha az oyuncu vardı, set imkânlarımız kısıtlıydı. 'Çalgı Çengi İkimiz'deyse daha geniş bir oyuncu kadromuz var. Set imkânlarımız mümkün olabildiğince rahat ve kapsamlıydı. Böyle olması kendimizi yaydığımız anlamına gelmemeli. Yine en iyisini sunmaya çalıştık" ifadelerine yer verdi.

CEM YILMAZ'DAN BAŞKA DESTEK OLAN OLMADI

2011'de 30 bin TL'ye 6 günde çektikleri, paraları bittiği için gösterime çıkaramadıkları, Cem Yılmaz'ın destek vermesiyle izleyiciyle buluşan 'Çalgı Çengi' ile sinemaya adım atan ve o filmle kamuoyu tarafından tanınan ikili, "Bize Cem Yılmaz'dan başka kimse destek olmadı" dedi.