SON DAKİKAREINA SALDIRISINDA İLK GÖZALTILAR

ÇALINAN MONTUNUN BAŞINA ÖDÜL KOYDU

Çalınan montunun başına ödül koydu

Şarkıcı Haluk Levent, çalınan montu ve pasaportunu bulana ilginç vaatlerde bulundu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Twitter hesabı üzerinden bir fotoğraf paylaşan Haluk Levent, ilginç vaatlerde bulundu.

Ünlü şarkıcı, "İstanbul’da bu mont ve pasaportum çalındı. Bulana 1) 300 TL, 2) işsizse iş imkanı, 3) dilediği zaman telefonda sınırsız özel konser” notunu düştü.

"ŞU ANDA ERZURUM CEZAEVİNDE GÖRÜNÜYORSUNUZ"

Daha önce de pasaportunu kaybettiğini belirten Haluk Levent, o günlerde yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Yine bir pasaport kaybetme hikayem vardı. Şirketler batmış icra mahkemelerinde dosyalarım birikmiş en ufak ödeme geciktiğinde 3 aylık hapis için polis kapıya dayanırdı. Tam bu esnada pasaportum çalınmıştı. Fakat konser filan yoktu o sıralar 10 gün kadar farkedemedim. Beni karakoldan çağırdılar avukatımla gittim ve yeni ödeme listesini kuruma sunduğumu aranmamın kalkması gerektiğini söyledim. Karakoldakiler 'Efendim şu anda siz Erzurum cezaevinde görünüyorsunuz 10 gün önce yakalanmışsınız' dedi. Anlamadık önce. Meğer pasaportu çalan hırsız o sırada otelde kayıt yaptırmış. Polis Sabah otelden alıp atmış cezaevine. 8 gün adam orda yatmış."

539
5 ülkeden vatandaşlarına Türkiye uyarısı5 ülkeden vatandaşlarına Türkiye uyarısı
Diyarbakır'da roketatarlı saldırı girişimiDiyarbakır'da roketatarlı saldırı girişimi
Yaralananların çoğu o ülkelerden gelmişYaralananların çoğu o ülkelerden gelmiş
Reina saldırısında kadın güvenlik görevlisi de hayatını kaybettiReina saldırısında kadın güvenlik görevlisi de hayatını kaybetti
Nişanlısından yürek yakan sözlerNişanlısından yürek yakan sözler
İstanbul polisini alarma geçiren ihbarİstanbul polisini alarma geçiren ihbar
CHP'liler ile polis arasında gerginlikCHP'liler ile polis arasında gerginlik
Ölüm Iraklı ünivesite öğrencisini Ortaköy'de bulduÖlüm Iraklı ünivesite öğrencisini Ortaköy'de buldu
DEVLET BAHÇELİ'DEN SALDIRI İÇİN İLK AÇIKLAMADEVLET BAHÇELİ'DEN SALDIRI İÇİN İLK AÇIKLAMA
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS