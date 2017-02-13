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ÇALINAN NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ BULUNDU

Çalınan Nobel Barış Ödülü bulundu

Hindistanlı çocuk hakları savunucusu Kailash Satyarthi'nin çalınan Nobel Barış Ödülü sertifikası ve altın kaplama madalyası bulundu.

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BBC'de yer alan habere göre, emniyet yetkilileri geçen hafta Satyarthi'nin başkent Yeni Delhi'deki evinden çalınan Nobel madalyasının, sertifikasının ve diğer mücevherlerin bulunduğunu bildirdi.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

India Today gazetesine konuşan Satyarthi, "Bu muhteşem ülkenin hükümetine, polisine ve halkına inancım hep tamdır. Evimden çalınan eşyaların bulunmasında zekice ve hızlı davrandıkları için Delhi polisine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Çocuk hakları savunucusu 63 yaşındaki Satyarthi, 2014'te Pakistanlı insan hakları savunucusu Malala Yusufzay ile Nobel Barış Ödülü'nü paylaşmıştı.

Hindistan'da 1990'lı yıllardan bu yana ülkede çalıştırılan çocuklar için mücadele veren Satyarthi'nin kurduğu Bachpan Bachao Andolan Örgütü, köle olarak kullanılan 80 binden fazla çocuğun serbest bırakılmasını, tedavi görmesini ve eğitim almasını sağlamıştı.

Dünyanın dört bir yanından sivil toplum örgütleri, öğretmenler ve sendikaların katılımıyla kurulan Uluslararası Çocuk İşçiliği ve Eğitim Merkezinde aktif rol üstlenen Satyarthi, aynı zamanda Güney Asya ülkelerinde köle olarak çalıştırılan çocukların ürettiği ürünler konusunda tüketici farkındalığı uyandırmak için kampanyalar düzenlemişti.

Çalışmalarıyla dünya çapında ün kazanan Satyarthi, 1984'te Almanya tarafından Aachener Uluslararası Barış Ödülü'ne, 1995'te ABD tarafından Robert F. Kennedy İnsan Hakları Ödülü'ne layık görüldü. 2007'de İtalya Senatosu tarafından madalya ile ödüllendirilen Satyarthi'ye, 2009'da da ABD'de Demokrasi Savunucuları Ödülü verilmişti.

AA
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