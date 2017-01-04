ÇALIŞAN ANNELER İÇİN BÜYÜKANNE DÜZENLEMESİ

Çalışan anneler için büyükanne düzenlemesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, milyonlarca anneyi yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, çalışan anneleri çok yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Müezzinoğlu, büyükannelere bebek parası verileceğini açıkladı.

Uygulamaya pilot iller olarak seçilen İzmir ve Bursa'dan başlanacak.

354
Markette iğrenç taciz ! O sapık yakalandıMarkette iğrenç taciz ! O sapık yakalandı
Fahriye Kara için MİT devreye girdiFahriye Kara için MİT devreye girdi
Soylu'dan net mesaj: Yok edeceğizSoylu'dan net mesaj: Yok edeceğiz
Rakı içirip cinsel tacizde bulunduRakı içirip cinsel tacizde bulundu
Reina'nın içinden ilk fotoğraflarReina'nın içinden ilk fotoğraflar
Sosyal medyada suçlanan Kırgız açıklama yapdıSosyal medyada suçlanan Kırgız açıklama yapdı
PKK'nın talimatıyla iş yerini açmayan esnafa cezaPKK'nın talimatıyla iş yerini açmayan esnafa ceza
Kılıçdaroğlu Anayasa teklifinin geri çekilmesini istiyorKılıçdaroğlu Anayasa teklifinin geri çekilmesini istiyor
Ünlü oyuncu tepki gösterdiÜnlü oyuncu tepki gösterdi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS