Çalışan anneler için büyükanne düzenlemesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, çalışan anneleri çok yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Müezzinoğlu, büyükannelere bebek parası verileceğini açıkladı.

Uygulamaya pilot iller olarak seçilen İzmir ve Bursa'dan başlanacak.