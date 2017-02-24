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ÇALIŞANINI TACİZ EDİP YARALANDI !

Çalışanını taciz edip yaralandı !

Zonguldak'ta çalışanını taciz edip yaralayan kurye dağıtım şirketi sahibine 14 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

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Zonguldak'ta, yanında çalışan 37 yaşındaki B.B. adlı kadına cinsel saldırıda bulunup ve av tüfeği ile yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan kurye dağıtım şirketi sahibi 27 yaşındaki Cüneyt T., 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl meydana gelen olayda 4 çocuk annesi B.B., eşinden boşandıktan sonra Cünyet T.'nin sahibi olduğu kurye dağıtım şirketinde satış ve pazarlama elemanı olarak işe başladı. Cüneyt T., iddiaya göre B.B.'ye işyerinde cinsel saldırıda bulundu. İşten ayrılmak isteyen genç kadını silahla tehdit eden Cüneyt T., ilişkiye girmeye devam etti. Bir süre sonra işi bırakan B.B.'nin evine giden Cüneyt T., av tüfeği ile kadına ateş etti. Ağır yaralanan B.B., hastanedeki tedavisi ardından taburcu edildi. Yaşanan boğuşmada Cüneyt T.'de bıçakla hafif yaralandı.

Cüneyt T., "Tasarlayarak veya bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle adam öldürmeye teşebbüs', "Cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', "Nitelikli cinsel saldırı', "Nitelikli konut dokunulmazlığının ihlali', "Mala zarar verme" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Önceki duruşmada tehdit ve şantajla ofiste Cüneyt T. ile birlikte olduğunu söyleyen B.B., karar duruşmasına katılmadı.

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada kendisini savunan sanık Cüneyt T., olaydan üzüntü duyduğunu ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme sanığa, "Tasarlayarak veya bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle adam öldürmeye teşebbüs" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 14 yıl 2 ay hapis cezası verdi. "Nitelikli konut dokunulmazlığı ihlali" suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası ile ilgili ise hükmün açıklanması geri bırakılması kararlaştırıldı. Sanık, diğer iki suçtan ise beraat etti.

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DHA
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