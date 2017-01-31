Çalışanlara müjde: Erken emeklilik geliyor

Emekli olmak için sigorta süresi ve prim gün sayısını dolduranlar için yeni çalışma yolda. Emekli adayları yaşı beklemeden yılda yüzde 5 düşük maaşla erken emekli olabilecek.



2017 yılının ilk günlerinde emeklilikte yeni çalışmalar bekleniyor. Bahar ayında yapılması planlanan referandum öncesi Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) gözü kulağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılacak açıklamaya çevrildi. Ülkemizde sigortalı olarak çalışan kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu‘ na belirli miktarlarda prim ödeyerek emekli olmaya hak kazanmaktadırlar.





2017'DE EYT MÜJDESİ GELİR Mİ?



Şu anki sisteme göre, primini dolduran bir emekli adayı, emeklilik yaşını beklemek zorunda. Bununla ilgili, şimdiye kadar 3 kıstas belirlenmişti.SSK’lı da 8 Eylül 1999’a kadar emeklilik için iki şart vardı. Birincisi, sigorta süresi (kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl), ikincisi de 5000 gün prim sayısı. Sonra üçüncü bir prim şartı daha geldi. 8 Eylül 1999’dan önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58, erkeklerde 44 ile 60 yaş arasında yaş bekleme süresi getirildi. Memurlar ve Bağ-Kur’lular için de emeklilikte benzer şekilde yaş şartı konuldu. Vatandaşlar ise en çok yeni yılla birlikte 2017'de erken emeklilik konusunda müjdeli bir haber bekliyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Başbakan Binali Yıldırım'ın sinyalini verdiği Başkanlık Sistemi için referandum sinyalide seçim öncesi vatandaşları önümüzdeki yıl için ümitlendirmeye yetti.

