Çalışma hayatında yıllık izinlere devir geliyor

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ı ziyaret etti, kamu görevlilerinin gündemindeki konularını görüştüler. Görüşmede Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanmakta olan 3. Dönem Toplu Sözleşmelerin kamu görevlilerinin genelini ilgilendiren hükümleri ile hizmet kollarına yönelik bazı hükümlerinde çalışmaların yapılması yanında bazı maddelerinde de çalışmaların belirlenen bir tarihe kadar sonlandırılarak kamu görevlilerin lehine hüküm doğurmak üzere mali ve sosyal haklarına yansıtılmasının imza altına alındığını hatırlattı.

"YILLIK İZİNLER GÜNDEMİMİZDE"

Görüşmede Maliye Bakanı Naci Ağbal, Toplu Sözleşmede üzerinde durulacak hükümlere ilişkin değerlendirmelerin devam ettiğini ifade etti. Bakan Ağbal, 31 Ocak 2016 tarihine kadar sonuçlandırılması gereken Havacılık Tazminatı ve Temel Ücret Grupları konusunun şuan gündemlerinde olduğunu belirtti.

Bakan Ağbal, "Talebinizin farkındayız, YPK kararı beklenen bir husustu, sonuçlandırmak için tekrar konuya eğileceğiz. Yıllık izinlerin devri konusu da gündemimizden düşmüş değil" şeklinde konuştu.

4/B, 4/C KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN KAMU GÖREVLİLERİNİN KADROSU

Bazı işçilerin kamu görevlisi ve geçici personelin sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi konusunu da ziyarette gündeme getiren Yalçın, "4/B, 4/C kapsamında istihdam edilen kamu görevlilerinin kadro beklentisi ve bizim buna ilişkin tekliflerimiz hala karşılanmış değildir. Bu statülerde görev yapan arkadaşlarımız, ekmek ve emek arasındaki köprüyü oluşturan, kariyer ve liyakat zemininde kamu personel sistemi içerisinde daha üst görevlere yükselmelerine imkan sağlayan, yer değiştirme fırsatlarından yararlanmalarına kapı açan kadro ile memur sıfatı ile tanışma hakkını fazlasıyla hak ediyorlar. 15 Temmuz'un asli ve cani faili FETÖ'nün kamudaki sızmalarında yoğunlaştığı kurumların iş güvencesi esnekliği ya da amir/hiyerarşi dayatmasının mümkün olduğu kurumlar olduğu dikkate alındığında, FETÖ'yle mücadelenin, terör örgütlerinin kamuya sızmasını engelleme hedefinin gereği olarak kadroyu statüye geçişin, kadrolu istihdamın kamuda tek seçenek olmasının mevcut tercihler yanında daha doğru olacağı tartışmasızdır." dedi.

EK ÖDEME KAYNAKLI SORUNLARIN GİDERİLMESİ

Ek ödemeler konusunda ise Yalçın, "1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Toplu Sözleşme hükmüne göre 4/C'li personelin almış olduğu ek ödemeden diğer ek ödemelerden farklı olarak Gelir Vergisi kesilmemesi gerekirken tam tersi bir durum söz konusudur. Diğer taraftan Mahkeme kararıyla hak edilen ek ödemelerin ödenmesi hukuk devleti ilkesinin gereğidir. Bu itibarla Mahkeme kararlarının uygulanarak bugüne kadar oluşan mağduriyetlerin acilen giderilmesi elzemdir" değerlendirmesinde bulundu.