Çalışmadan emekli olmak isteyenler dikkat

Emeklilikle ilgili şartlar her reformdan sonra giderek zorlaşıyor. Dahası yaş şartı kademeli olarak 65'lere kadar çıkıyor. Ancak eski sigortalılar için değişik fırsatlar da var. Özellikle 9 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı (4A-SSK) olan çalışanlar için 10 yıllık primle emeklilik imkânı bulunuyor. Burada 10 yıllık prim (3.600 gün) ile birlikte sigortalı olunan tarihten bu güne 15 yıl geçmesi gerekiyor ki, bu zaman da çoktan doldu. Böylece sigortalı olduktan sonra fazla çalışma imkânı bulamayan, özellikle kadın sigortalılar için sistem emeklilik imkânı sunuyor. Üstelik bu primleri çalışarak doldurmak da şart değil. Borçlanma imkânı da var.

YAŞ DEVREYE GİRİYOR

En erken emeklilik için kadınlar 08.09.1981 tarihinden önce işe girmiş ise, 3.600 prim gününü tamamlayarak 50 yaşını doldurduktan sonra başka şarta bakılmaksızın emekli oluyor. Erkekler ise 08.09.1976 tarihinden önce ilk defa sigortalı olmuşlarsa yine 3.600 günü tamamladıktan sonra 55 yaşında başka şarta bakılmaksızın emekli olabiliyor. Bu tarihlerden sonra 9 Eylül 1999'a kadar işe girenler için ise bu kez yaş ve kademe devreye giriyor. İlk defa işe girdiğiniz tarih ve 3 bin 600'ü tamamladığınız tarihe göre kadınlarda yaş 58'e, erkeklerde ise 60'a kadar yükselebiliyor.

Burada 15 yıl, 3.600 gün ile kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş şartlarından hangisi en son gerçekleşmişse o tarihe göre emeklilik belirleniyor. Tarihlere göre emeklilik durumunu tablomuzdan rahatça görebilirsiniz.

ÖRNEK HESAP

05.10.1958 doğumlu Bay (A) ilk sigortalılığını 15.07.1987'de yaptırabildi. 1997'ye kadar çalıtı, 3.600 günü var.

15 yıllık sigortalılık süresini 15.07. 2002'de tamamladı.

3.600 günü ise 15.07.1997'de doldurarak ikinci şartı da geçmiş oldu.

55 yaşına ise 05.10.2013'te bastı. Bu durumda üçüncü şart da yerine gelmiş oluyor. Son şartın gerçekleştiği tarih tablo 59 yaşına tekabül ediyor. Bu durumda Bay (A) 05.10.2017'de emekli olabilir.

ÇALIŞMAK ŞART DEĞİL

3.600 gün prim şartını tamamlamak için çalışmak gerekmiyor. Erkekler sigortadan sonra yaptıkları askerlikleri kadınlar ise 3 doğumu borçlanabilir. Böylece erkekler 540 gün, kadınlar 2.160 gün kazanabilir.