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''ÇALMADAN DURAMAM''

''Çalmadan duramam''

Bursa'da 20 günde 5 defa hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs güvenlik kamerasına yakalandı.

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Bursa'daki alışveriş merkezlerinde bulunan hırdavat ve ev aletleri satan bir firmadan 20 gün içinde 5 defa hırsızlık yaptığı iddia edilen Ahmet B. (26) güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın çeşitli yerlerinde bulunan büyük AVM'lerin içerisinde hırdavat ve ev aletleri satan bir firmadan 20 gün içinde 5 defa matkap, kamera, havlu, elektronik aletler çaldığı iddia edilen Ahmet B. güvenlik kameralarına takıldı. Mesai saatleri içinde mağazaya gelerek montunun içine gizlediği aletleri dışarı çıkartan Ahmet B.'yi güvenlik kameraları görüntüleri ele verdi. Ürünlerin sayımda eksik çıktığının anlaşılması üzerine kameralar incelenerek polise başvurulması üzerine çalışma başlatıldı.

Polisin yaptığı titiz çalışma sonucu Osmangazi ilçesi Cemal Nadir Caddesi üzerinde yakalanan şüpheli Ahmet B., verdiği ifadede "Çalmadan duramam. Bende çalma hastalığı var" dedi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

''Çalmadan duramam''

İHA
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