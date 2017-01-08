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ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE ATTI !

Çamaşır makinesini otomobilin üzerine attı !

İzmir'de psikolojik sorunları olan bir kişi çamaşır makinesini otomobilin üzerine attı.

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişinin 3. kattaki evinin balkonundan attığı çamaşır makinesi, park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Alınan bilgiye göre Yeşil Mahallesi 52. Sokak'ta oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen E.Y, henüz belirlenemeyen nedenle evindeki eşyaları sokağa atmaya başladı.

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E.Y'nin balkondan attığı çamaşır makinesi park halindeki bir aracın üzerine düştü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda araçta hasar oluştu. Çamaşır makinesini otomobilin üzerinde gören yoldan geçen vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Otomobilinin üzerinde çamaşır makinesi olduğunu gören Cevat O, polise haber verdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

AA
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