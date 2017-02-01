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''CAMERON'DAN GAZETE PATRONUNA BASKI'' İDDİASI

''Cameron'dan gazete patronuna baskı'' iddiası

İngiltere’nin eski başbakanı Cameron’ın ülkenin Brexit'in oylandığı referandumda aldığı tutum nedeniyle Daily Mail gazetesinin editörünün görevden alınması için girişimde bulunduğu ileri sürüldü.

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İngiltere’nin eski başbakanı David Cameron’ın İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının (Brexit) oylandığı referandumunda aldığı tutum nedeniyle Daily Mail gazetesinin editörünün görevden alınması için girişimde bulunduğu ileri sürüldü.

Brexit referandumunda ülkenin AB’de kalmasından yana kampanya yürüten Cameron’ın AB’den ayrılınmasından yana bir yayın politikası benimseyen Daily Mail editörü Paul Dacre’nin görevden alınması için çalıştığı iddia edildi.

İngiliz devlet televizyonu BBC’nin haberine göre Cameron, referandum sürecinde Brexit yanlısı haber ve yorumlara ağırlık veren gazetenin patronu Jonathan Rothermere’den editör Dacre’ye önce “hakim olmasını” istedi, daha sonra da görevden alınması için baskı yaptı.

Haberde Cameron’ın gazetenin patronuna başvurmadan önce de Downing Street’teki başbakanlık ofisinde konuyu bizzat Dacre’ye açtığı ve editörü kendisine "biraz daha az sert yaklaşması" için ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.

Daily Mail’in sahibi Rothermere’in sözcüsü Cameron’la ilgili iddiaları ne yalanlar, ne de doğrularken, "Yıllar içinde Rothermere’e pek çok başbakan editörlerin görevden alınması için kendisini zorlamıştır. Ancak kendisi daha önce mahkemede yemin altında da söylediği gibi gazetelerinin yayın politikalarına karışmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Cameron'dan açıklama

Cameron’ın ofisinden yapılan açıklamada ise kendisinin Daily Mail’in editörünü belirleyebileceğini inandığını düşünmenin yanlış olacağı savunularak, "Cameron’ın gazetelerin AB üyeliğinin bırakılması için kampanya yapmasının yanlış olduğunu düşündüğü kamuya mal olmuş bir bilgidir. Kendisi bu konudaki görüşlerini Daily Mail’in editörü Paul Dacre’ye ve sahibi Jonathan Rothermere’le de özel görüşmelerde paylaşmıştır." denildi.

AA
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