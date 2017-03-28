  • Dursun Özbek'ten Hakan Şükür ve Arif Erdem açıklaması
  • İstanbul'da taksici dehşeti
  • Bakan kıdem tazminatı için yeni tarih verdi
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Hayır'' çadırında
  • Marketlerde ve mağazalarda naylon poşet devri bitiyor

CAMİ AVLUSUNDA ŞOKE EDEN OLAY

Cami avlusunda şoke eden olay

İstanbul'da cami avlusunda uyuşturucu alışverişi yapılınca güven timleri müdahale etti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul, Fatih'te güven timleri cami avlusunda uyuşturucu alışverişi yapan üç kişiyi yakaladı.

Valide Sultan Camii etrafında durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi takibe aldı. Bu iki şahsı cami avlusuna kadar takip eden timler, şahısların avluda kucağında 1.5 yaşındaki çocuğuyla dilenen bir kadına para verdiklerini ve karşılığında bir madde aldıklarını tespit etti. Şahısları gözaltına alan polis, maddenin uyuşturucu olduğunu belirledi. Zanlılar adliyeye sevkedildi. Dilencinin İran uyruklu olduğu belirlendi.

Milliyet
494
-
FETÖ soruşturmasında önemli detaylarFETÖ soruşturmasında önemli detaylar
Teröristin üzerinden yeni nesil TAS silahı çıktıTeröristin üzerinden yeni nesil TAS silahı çıktı
İngiltere Avrupa'nın en büyük petrol rezervini buldu !İngiltere Avrupa'nın en büyük petrol rezervini buldu !
Ahmedinejad'ın sözleri İran'ı ayağa kaldırdıAhmedinejad'ın sözleri İran'ı ayağa kaldırdı
Oğlunu öldüren gelinini affettiOğlunu öldüren gelinini affetti
Gürcistan vatandaşlarına vize resmen kalktıGürcistan vatandaşlarına vize resmen kalktı
Silivri'deki kadın cinayetinin zanlısı intihar ettiSilivri'deki kadın cinayetinin zanlısı intihar etti
Sünnet malzemeleri satan dükkandan çıkanlar şoke ettiSünnet malzemeleri satan dükkandan çıkanlar şoke etti
Taksim'deki hamburger devi de havlu attıTaksim'deki hamburger devi de havlu attı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS