Cami avlusunda şoke eden olay

İstanbul, Fatih'te güven timleri cami avlusunda uyuşturucu alışverişi yapan üç kişiyi yakaladı.

Valide Sultan Camii etrafında durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi takibe aldı. Bu iki şahsı cami avlusuna kadar takip eden timler, şahısların avluda kucağında 1.5 yaşındaki çocuğuyla dilenen bir kadına para verdiklerini ve karşılığında bir madde aldıklarını tespit etti. Şahısları gözaltına alan polis, maddenin uyuşturucu olduğunu belirledi. Zanlılar adliyeye sevkedildi. Dilencinin İran uyruklu olduğu belirlendi.