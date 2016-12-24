CAMİ İMAMI 9 KİLO ESRARLA YAKALANDI

Cami imamı 9 kilo esrarla yakalandı

Antalya’da bir istihbaratı değerlendiren emniyet ekipleri, cami imamı 37 yaşındaki C.L.’nin kullandığı otomobilin gizli bölmelerinde 9 kilo esrar maddesi ele geçirdi. İmam C.L., gözaltına alındı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün ilçeye uyuşturucu madde getirileceği yönünde ihbar aldı. Verilen bilgiler doğrultusunda teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, içinde bir kişinin bulunduğu otomobili, Hisarçandır Mahallesi’ndeki kontrol noktasında saat 01.00 sıralarında durdurdu. Araçta inceleme yapan ekipler, gizli bölmelerde 9 kilo esrar maddesi ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis ekipleri, sürücü C.L.’yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen C.L.’nin, Hisarçandır Mahallesi’ndeki bir caminin imamı olduğu tespit edildi. 2 ay önce mahalle camisine atandığı belirlenen C.L., sağlık kontrolünün ardından sorgusu yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

DHA
186
Lokantada kedi eti skandalı !Lokantada kedi eti skandalı !
Avrasya Tüneli'nden kaç araç geçti ?Avrasya Tüneli'nden kaç araç geçti ?
Kalp hastasını karda sırtında taşıdıKalp hastasını karda sırtında taşıdı
Beşiktaş'taki kanlı saldırıda ABD iziBeşiktaş'taki kanlı saldırıda ABD izi
Aşkın Nur Yengi'den acı itirafAşkın Nur Yengi'den acı itiraf
Büyükelçi suikastının kilit ismi İstanbul'da gözaltındaBüyükelçi suikastının kilit ismi İstanbul'da gözaltında
Bacak bacak üstüne atmak zararlı mı?Bacak bacak üstüne atmak zararlı mı?
İsrail yine bildiğini okuyor !İsrail yine bildiğini okuyor !
Türk savunmasının 'gizli' devi: Milli DenizaltıTürk savunmasının 'gizli' devi: Milli Denizaltı
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS