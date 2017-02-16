Cami kapılarında kadın erkek ayrılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte Türkiye’deki tüm camilere “toplumsal hayatın merkezi haline gelmeleri amacıyla” standart getirme kararı aldı.

Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tatanoğlu'nun haberine göre bilgiye göre, “kadınlar mahfili” adı verilen üst katta kadınlara ve çocuklara ayrılan bölüme giriş ve çıkış, erkek cemaatin giriş çıkışından ayrılacak. Kadınlar mahfilinde kadınların çizmelerinin ölçülerine uygun ayrı bölümler kurulacak. Ayrıca, camilerin kendi enerjilerini üretebilmeleri, tüm camilerin estetik kurul onayını alması, tarihi camilerin sadece sarı renkle, diğer camiler için de turuncu ve kırmızı renkle aydınlatılması sağlanacak.

Diyanet İşleri Başkanı, Mehmet Görmez ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki “Cami Standartları Projesi” için bir araya geldi. Toplantıda, camilerin günümüz ihtiyaçlarını karşılaması, “sadece bir ibadet alanı olmaktan çıkıp, hayatın merkezi haline gelmeleri” için nasıl imar edilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Toplantıda, camilerin “kendi enerjilerini üretebilmeleri”, “kullanım sularının geri dönüşüme katılarak çevre ve peyzaj düzenlemeleri için kullanılabilmeleri”nin sağlanması için atılacak adımlar değerlendirildi. Yapılan çalışmalarda, “camiler için örnek tip projeler” hazırlanmasına karar verildi. Bazı camiler stratejik camiler olarak belirlenecek, şehir merkezi camileri ve yurtdışındaki camilerin projelerinin, daha sonra kurulacak olan estetik kuruldan onay alması gerekecek.

Her cami bir külliye

Camiler, artık külliye gibi planlanacak. Cami alanında Kuran Kursu, lojman, aile ve dini rehberlik bürosu, dini yayın satış yeri, kütüphane, gençlik merkezi, çocuk oyun alanı, misafirhane, seminer salonu, sergi salonu, sanat atölyesi, spor alanı, revir, kafe, aşevi kurulacak.

Kadınların ve çocukların kullandığı, “Kadınlar mahfili” olarak ayrılmış camilerin üst kattaki bölümlerine ulaşım ayrı giriş ve çıkıştan yapılacak. Kadın ayakkabılık kısmında bot ve çizmelerin ölçülerine uygun bölümler yapılacak. Diyanet ayrıca, bu proje kapsamında, din hizmetlerini cami odaklı sunmayı hedefleyecek. Bu kapsamda, müftülüklere “Camilerde haftalık sabah namazı buluşmasının yapılıp yapılmadığı”, “Kadınlara ait namaz ve abtes alma yeri olup olmadığı”, “cami ve müştemilatında çocuklar ve gençler için tahsis edilmiş özel bir mekân olup olmadığı”, “Cami gençlik kolu kurulup kurulmadığı” soruldu.