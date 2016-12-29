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CAMİ YAPILACAKTI; KUNDAKLADILAR !

Cami yapılacaktı; kundakladılar !

Hollanda'da cami yapılması planlanan binada şüpheli yangın.

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Hollanda'da Cami yapılması planlanan binada büyük hasara yol açan yangının kundaklama sonucu çıkarıldığı tahmin ediliyor.

Hollanda'nın Culemborg kentinde, Cami yapılması amacıyla geçen nisan ayında İslam Topluluğu Vakfı tarafından alınan binanın yüzme havuzunda çıkan yangın, büyük hasara yol açtı.

Hollanda basınında yer verilen haberlerde, binanın elektrik ve doğalgaz bağlantısı kesik olduğu için kundaklamadan şüphelendiği belirtildi.

Vakıf Başkanı Hasan Barzizaoua ise yaptığı açıklamada, kundaklama dışında başka bir ihtimal görmediklerini bildirdi.

Barzizaoua, 20 yıldır kullandıkları mevcut Camide şimdiye kadar böyle bir sorun yaşamadıklarını dile getirerek, "Temennim, doğrudan bir saldırı olmaması." dedi.

Polis, yüzme havuzunda başlayıp binaya yayılan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

İslamofobi artıyor

Hollanda, Avrupa'da İslamofobinin en çok arttığı ülkeler arasında yer alıyor.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) İslamofobi raporuna göre, geçen sene Hollanda'da 142 sözlü ve fiziksel saldırı ihbar edilse de bu vakalardan sadece 46'sı cezalandırıldı.

Ülkede 19 camiye 27 kez saldırıda bulunuldu. Bu Camilerin içine koku bombaları ve domuz kafaları atıldı.

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