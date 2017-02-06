Camide evet propagandası!

Sosyal medyaya düşen bir ses kaydı, Nisan ayında yapılması öngörülen yeni anayasa referandumu propagandasıın camilere bile sızdığını gözler önüne serdi. Ses kaydına göre; imam verdiği cuma vaazında yeni anayasaya hayır diyenleri gafillikle, hainlikle suçluyor ve AK Parti'nin icraatlarını överek evet' propagandası yapıyor.

İmam vaazında “Kötüye gidiyor işler diye esnafın moralini bozmaya çalışıyorlar. İşler kötüye gitmiyor, iyiye gidiyor, kötüye gidiyor diyenlere bakacaksınız” ifadelerini kullanıyor. AK Parti döneminde açılan köprü ve otoyolların isimlerini sayan imam “Bugünkü hayırcılar, kimdir bunlar? Dünyanın en büyük havalimanını istemeyenler. Yavuz Selim Sultan Köprüsü’nü hazmedemeyenler. Gözünüze dizinize dursun dedi ya Başbakan durmasın gözleriniz dizlerinize aksın aksın. Utanmadan gezsin onlar. İşte bunlara karşı çıkanlar Marmaray, Avrasya ve Esenler istemeyen hayırcılar bunlar işte hayırcılar…” şeklinde konuşuyor.

“KATİLLER BUNLAR”

İmamın ‘hayır' oyu verecekler için kullandığı “15 Temmuz’daki bu milletin iradesiyle, bu milletin istikrarıyla oynayan katiller bunlar. Faturayı ödesinler o faturayı” ifadeleri ise Cuma namazı için camiye gelen cemaatin tepkisine neden oluyor. Kayda göre cemaat, imama “Hocam hepimiz camideyiz. Hayır diye düşünenler de var. Camii burası… Hain diyorsunuz, ne diyorsunuz? Yapmayın böyle” diye tepsi gösteriyor.