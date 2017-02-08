Camide ''evet'' propogandası yapan imama soruşturma

İstanbul Ümraniye’deki Modoko Camisi İmamı Hüseyin Güleç’in cemaate referandumda ‘Evet’ oyu kullanmaları çağrısına tepkiler artarken, Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ise cami imamlarına, “Kişiler arasında ihtilaf konusu olabilecek hiçbir şey, kalpler arasında ayrımcılığa yol açabilecek bir tek kelime camiye taşınmayacak” uyarısı yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, camide ‘Evet’ propagandası yaptığı iddia edilen Ümraniye Modoko Camisi İmamı Hüseyin Güleç hakkında soruşturma başlattı. Olay sonrası emekli olan Güleç, görev başındayken işlediği iddia edilen suçtan dolayı soruşturulacak. Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, gelişmelerle ilgili Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Prof. Görmez, gündelik hayat içerisinde kişiler arasında ihtilaf konusu olabilecek hiçbir şeyin, kalpler arasında ayrımcılığa yol açabilecek bir tek kelimenin, cümlenin dahi hutbe, vaaz, cami, minber ve kürsülere asla taşınmaması gerektiğini ifade etti. Başkan Görmez, buna uymayan din görevlileri hakkında soruşturma açılacağını söyledi.

KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEYİN

Başkan Mehmet Görmez, müftülükler aracılığıyla camilerde bir daha bu tarz olayların yaşanmaması için birtakım önlemler de aldı. İmamlara misyonlarının, toplumun birliği ve beraberliği için çaba göstermek olduğu, irşat dillerinin asla parçalayıcı bir dil olmayacağı uyarısında bulundu. Vaaz ve hutbelerde, ima ile dahi olsa kimsenin ötekileştirilemeyeceğini, dışlanamayacağını anlatan Görmez, minber ve kürsülerin meşrepçilik fitnesine asla alet edilemeyeceğini vurguladı.

SİYASETİN PARÇASI OLMAYACAK

Diyanet’in siyasi farklılıkların üstünde tutulması gerektiği ve milletin ortak bir değeri olarak din hizmeti verdiğini ifade eden Prof. Mehmet Görmez, din hizmetinin herkesi kucaklayan, eşitleyen, huzura davet eden bir hizmet olduğunu ve hiçbir siyasi ideolojinin parçası olamayacağını söyledi.

SARIKLILARIN DİYANETLE İLGİSİ YOK

Diyanet İşleri Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde imam olduğu ileri sürülen ve referandumda ‘Evet’ oyu vereceklerini topluca açıklayan kişilerle ilgili ise Twitter’dan açıklama yaptı. Açıklamada, “‘Referandumda evet diyen imamlar’ şeklinde sosyal medyada yer alan cübbeli ve sarıklı kişilerin Başkanlığımızla bir ilgisi yoktur” denildi.

‘İMAM OLMUŞ, İMAN SAHİBİ OLAMAMIŞ’

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un yanıtlaması için bir soru önergesi vererek konuyu Meclis gündemine getirdi. Gürsel Tekin, “İmam olmuş ama iman sahibi olamamış bu şahıs” diyerek Modoko Camisi İmamı Hüseyin Güleç’e tepki gösterdi. Gürsel Tekin, soru önergesinde “Camiye siyaseti sokan, vatandaşlar arasında ayrım yapan, kin ve nefreti körükleyen bu sözde imamın arkasında saf tutmak zorunda kalan vatandaşlarımız...” ifadelerine yer verdi.