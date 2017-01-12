CAMİDEKİ FACİADA ACI DETAY

Camideki faciada acı detay

İstanbul Ataköy'deki camide bir kişinin ölümüyle sonuçlanan tente faciasında acı bir detay ortaya çıktı.

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Önceki gün Ataköy 5. Kısım Camisi'nde Yasemin Melek Aydın'ın cenaze törenine katılan Şengezer Tekstil'in sahibi Mustafa Ümit Şengezer, kar nedeniyle çöken tentenin altında yaşamını yitirdi. Yasemin Melek Aydın'ın işadamının eşi Aslı Şengezer'in kuzeni olduğu, Aydın'ın vefatının, 8 aylık hamile olan Aslı Şengezer'e söylenmediği ortaya çıktı.

İşadamı da, eşi üzülmesin diye cenaze törenine habersiz gitti. Ancak yaşanan facia sonrası 8 aylık hamile Aslı Şengezer, kuzeninin vefatını eşinin ölüm haberi ile birlikte aldı. Hamile kadın hastanede tedavi altına alındı.

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