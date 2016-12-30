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CAMİDEN YPG'Lİ TERÖRİSTİN CENAZESİ ÇIKTI

Camiden YPG'li teröristin cenazesi çıktı

Siirt'te düzenlenen operasyonda 2 muhtar ve 1 köy imamının da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

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Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 2 muhtar ve 1 köy imamının da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl jandarma Komutanlığı'nca bugün Şirvan ve Pervari ilçeleri ile bağlı köylerinde 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 köy muhtarı ve 1 köy imamının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Pervari ilçesine bağlı bir köyde camide yapılan aramada, üzerinde terör örgütü YPG bayrağı örtülü tabut bulundu. Soruşturma kapsamında 2 kişinin de arandığı bildirildi.

SIĞINAKTA PATLAYICI YAPIMINDA KULLANILAN MALZEME BULUNDU

Eruh İlçesi'nde yapılan operasyonda ise bir sığınakta, Siirt-Şırnak karayoluna PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanmak için hazırlandığı değerlendirilen patlayıcı malzeme ele geçirildi. Siirt Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sığınak içerisinde yapılan aramada, 11 adet 70 litrelik çöp kovası içerisinde 400 kilogram Amonyum nitrat gübre, 1 adet bidon içerisinde 50 metre bakır kablo, 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği haline getirilmiş piknik tüpü, 10 adet büyük pilden oluşan ateşleme düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen mühimmat ve malzemeler olay yerinde imha edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma, Eruh Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştır" denildi.

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DHA
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