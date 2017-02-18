Çamlıca Camisinin alemi törenle yerleştirildi

Çamlıca Camisinin 7,77 metre yüksekliğinde, 4,5 ton ağırlığındaki ana kubbe alemi törenle yerine yerleştirildi.

Törende cami inşaatıyla ilgili gazetecilere açıklama yapan İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, Çamlıca Camisi inşaatının yüzde seksen oranında tamamlandığını söyledi.

Cami içinde ana kubbenin sıvasının bitmek üzere olduğunu, ardından kubbe yazısının yerine konulacağını belirten Külünk, şunları kaydetti:

"Bugün de burada Rabbimiz lütfetti, ana kubbemizi kapattık, kurşunumuzu kapladık ve dünyanın en büyük alemi olan 3 küsur metre genişliğinde 7,77 metre yüksekliğindeki paslanmaz çelikten mamul ve nano teknoloji bir uygulama ile altın rengi verilmiş olan ana kubbe alemimizin hilal bölümünü sizlerin şahitliğiyle yerine takmış olacağız."

Camiyi yıl içinde ibadete açmayı planladıklarını dile getiren Külünk, "Söz vermiyoruz, yetiştirmeye gayret ediyoruz. Çünkü eğer söz verirsek sözümüzü yerine getirmek zorundayız. İşte 2017 senesini biz kendimize baz aldık, bu sene bu işi bitireceğiz diye ümit ediyoruz." dedi.

Külünk, cami çevresindeki yol ve tünel inşaatıyla metro çalışmalarının da hızla devam ettiğini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından, Üsküdar Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir'in duası eşliğinde alem yerine konuldu.