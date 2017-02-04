Çamlıca'daki görüntü kirliliği ortadan kalkıyor

Başbakan Yıldırım, inşaat çalışmalarını izledikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım şunları kaydetti:

Kule, toplam 365 metre 50 santimetre uzunluğunda. Deniz seviyesinden İstanbul'un en yüksek yapıtı. Kule kesiti yukarıya doğru daralarak devam ediyor. Bugün 153 metresi tamamlanmış durumda. Geriye 67,5 metre var. Onu da bir sıkıntı olmazsa bir ay gibi bir sürede tamamlanmış olacağız. 33. ve 34. katlarda seyir terası var. İstanbullular bu seyir terasında İstanbul'u izleme imkanını bulacaklar. 39 ve 40. katlarda restoranlar var. Bu kule yıllık 4, 5 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapacak. Kule bittiğinde küçük ve büyük Çamlıca'daki antenler ortadan kalkacak. Geri kalanlarda yine Büyük Çamlıca'daki TRT kulesine yerleşmiş olacak. Bu yılın ortalarında açmayı hedefliyoruz. Arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Sağlığa zararlı yapılar Kule üzerine yerleşmiş olacak. Radyosyon tabana yakın yerlerde daha çok zarar veriyor. Ne kadar yukarıda olursa o kadar sağlıklı bir yayın elde etmiş olursunuz. İstanbul için geç kalmış bir proje ama nihayet bitiyor. İki tane asansörü var. Ayrıca olağanüstü durumlar için yangın merdivenleri mevcut. İstanbulumuza hayırlı, uğurlu olsun.

KULE NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'un değişik yerlerinde emisyon noktası var. Bu emisyon noktalarına verici yerleştirilecek. Zaten sayısal yayına geçince o yüzden istemediğiniz kadar verici yerleştirilebilecek. İstanbullulara güzel bir armağan vermiş olacağız. İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun, inşallah Ramazan Bayramından önce açacağız.

Başbakan Yıldırım, İstanbul Çamlıca'da yapılan kulenin Ramazan bayramında açılacağını söyledi.

Yıldırım analog yayınlardaki sorunun bu kuleyle birlikte çözüleceğini söyledi.