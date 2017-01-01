CAN ATEŞ'E ÇOCUK VETOSU

Can Ateş'e çocuk vetosu

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli yılbaşında Can Ateş'in kızını görme isteğine olumsuz yanıt verdi.

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Meryem Uzerli, yılbaşını kızı Lara ile geçirmek isteyen Can Ateş’e olumsuz yanıt verdi. Oyuncu, eski partnerine, “Yılın ilk günlerini Almanya’da ailemle geçireceğim” mesajını yolladı

2012’de başlayan ilişkileri bir yıl sonra biten Meryem Uzerli ve Can Ateş’in üç yaşında Lara adında bir kızları var. Hamileyken iş adamından ayrılan oyuncu, çocuğunu Almanya’da tek başına büyüttü. Ateş’in Lara’yı altı aylıkken görmesine izin veren Uzerli, iş adamını hayatına dahil etmemeye özen gösterdi. 

Üç yıldır kızına hem annelik hem de babalık yapan oyuncu, Ateş’ten gelen yılbaşı teklifini veto etti. Arkadaşları aracılığıyla eski sevgilisine haber gönderen Ateş, yeni yılı kızıyla karşılamak istediğini söyledi. Mesaja olumsuz yanıt veren oyuncu, “Kızımla birlikte ailemin yanında, Berlin’de olacağım. Onlarla kendimi güvende ve iyi hissediyorum. Yılın ilk günlerini Almanya’da ailemle geçireceğim” dedi.

Milliyet
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