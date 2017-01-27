Çanakkale 1915 köprüsü için ilk kazma vuruluyor

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Büyük projelerin biri bitmeden bir diğerine bakıyoruz. Çanakkale 1915 Köprüsü sonolarak vatandaşlarımıza yeni bir hizmet olarak geliyor. Çanakkale Köprüsü ve otoyollarıyla birlikte ihalesini dün gerçekleştirdik. 10,5 milyar dolarlık bir proje.

Dünyada kriz derinleşirken Türkiye büyük projeleri başlatıyor ve hizmete alıyor. Bu mega projenin en önemli özelliği dünyada bugüne kadar dikmeler arası açıklığı en fazla olan köprü olmasıdır. 2023 cumhuriyetimizin 100. Yılına yetişecek olan köprünün iki kulesi arasındaki açıklık 2023 metre olacaktır. İnşallah bu sene 18 Mart’ta bu köprüye ilk kazmayı vurmak istiyoruz.

Türkiye 15 yıldır büyümeye devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. Ülkemiz üzerinde hesap yapanların hesapları kursaklarında kalacaktır. Türkiye’nin yarını bugününden daha güzel olacaktır. Bu büyüme sürecinde şehirlerimiz de büyüyor ve gelişiyor. Şehirler konusunda üzerimize düşen çok önemli bir sorumluluk olduğunu biliyoruz. Biz geçmişimizle, kurduğumuz medeniyetlerle, inşa ettiğimiz şehirlerle daima gurur duyan bir milletiz.

En büyük sorumluluğumuz köklü medeniyetimizin mimari abidesi olan bu şehirlerimize her zamankinden daha büyük bir aşkla hizmet etmektir. Şehirlerimizi afet ve deprem riskinden kurtaracak şekilde yeniden imar edeceğiz. 39 ilimizde 200 bölgeyi yeniden imar etmek için çalışmalara başladık. Alçak bölücü terör örgütünün yakıp yıktığı Güneydoğu’daki kentlerimizde 35 bin konutun inşasına başladık.

En az 7 milyon yapı stoğunun yenilenmesine ihityaç var.

Tarihi dokuyu koruyan, doğayı, tarım alanlarını yok etmeyen şehirleşmeye daha fazla önem vereceğiz. Yatay mimariyi teşvik edeceğiz.

Geçtiğimiz 16 yıl içinde 670 bin konut tamamladık, hak sahiplerine teslim ettik. 75 bin konut daha tamamlanacak ve teslim edilecek. Böylece 140 milyarlık bir yatırımı konut alanında gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Son 16 yıl çinde hükümetlerimiz yeşil alan miktarını 1,8 milyon hektar düzeyinde aktardı. Daha da güzel şeyler yapacağız. 1999 Marmara Depremi bize çok şey öğretti. En önemli öğrettiği şey depreme dayanaksız, riskli konutların yerini depreme dayanıklı konutların almasıdır.

Gelecek 10-15 yıl içinde inşaat sektöründe çok işimiz var. Kentsel dönüşüm mecburi değil, gönüllü değişime tabi tutulacak. Vatandaşa daha iyisini sunacağız.