ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ'NÜN GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Çanakkale 1915 Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar olacak?

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Çanakkale 1915 Köprüsü için açılan köprü ve otoyol ihalesinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre köprünün ihalesini en kısa işletme süresini teklif eden Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - Yapı Merkezi OGG kazandı.

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Peki köprünün geçiş ücreti ne kadar olacak ?

 

Köprünün geçiş ücreti otomobiller için 15 Euro+KDV olarak belirlendi. Güncel kurla (1 Euro=4,13 TL) yaklaşık 67 lira olacak. Otoyolda ise geçiş ücreti kilometre başına 5 sent.

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