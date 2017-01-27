Çanakkale 1915 Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar olacak?

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Çanakkale 1915 Köprüsü için açılan köprü ve otoyol ihalesinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre köprünün ihalesini en kısa işletme süresini teklif eden Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - Yapı Merkezi OGG kazandı.