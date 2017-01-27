Çanakkale 1915 Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar olacak?

Peki köprünün geçiş ücreti ne kadar olacak ?
Köprünün geçiş ücreti otomobiller için 15 Euro+KDV olarak belirlendi. Güncel kurla (1 Euro=4,13 TL) yaklaşık 67 lira olacak. Otoyolda ise geçiş ücreti kilometre başına 5 sent.
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Çanakkale 1915 Köprüsü için açılan köprü ve otoyol ihalesinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre köprünün ihalesini en kısa işletme süresini teklif eden Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - Yapı Merkezi OGG kazandı.
Peki köprünün geçiş ücreti ne kadar olacak ?
Köprünün geçiş ücreti otomobiller için 15 Euro+KDV olarak belirlendi. Güncel kurla (1 Euro=4,13 TL) yaklaşık 67 lira olacak. Otoyolda ise geçiş ücreti kilometre başına 5 sent.