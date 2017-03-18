Çanakkale 1915 Köprüsü'nün temeli atıldı

Dünyanın en uzun aralıklı köprüsü olma unvanını alacak olan Çanakkale 1915 Köprüsü’nün temeli, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile bakanların katıldığı törenle atıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temel atma töreninde şunları söyledi: ''Hicaz ve Körfez bölgelerinden askerlerin dönmesi sorun oluyordu. Ulaşım yabancıların elindeydi. Karayolu ve demiryolu seferberliği sürdürülemedi.''

Yıldırım, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a canlı bağlandı. Erdoğan, ''1915 Çanakkale Köprüsü'nün temel atma töreni hayırlı olsun'' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temel atma töreninde şunları söyledi:

İlk harcı atıyoruz ve ilk adımı atıyoruz. Gelibolu'dan Lapseki'ye 3-4 dakikada varmış olacaksınız. Millete helal olsun. Bu eser 'Çanakkale geçilmez' diyen ecdadımız için. Çanakkale millet için her türlü geçilir. 1915 Çanakkale Köprüsü ile de geçilir. Şimdi canlı yayına geçiyoruz. Cumhurbaşkanımız ile canlı bağlantıya geçiyoruz. Cumhurbaşkanımız Çanakkale Stadyumu'ndan selam verecek. Çanakkale'de toplanan vatandaşlarımıza, tüm vatandaşlarımıza saygımızı sunuyoruz. "Çanakkale geçilmez" diyen ecdadımızdan aldığımız güçle, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini sizlerin huzurunda atıyoruz. Hayırlı olsun diyorum.

TARİH TÜPÜ KÖPRÜNÜN TEMELİNE BAŞBAKAN BIRAKTI

Törende 1915 Çanakkale Köprüsü için özel olarak hazırlatılan "tarih tüpü" Başbakan Yıldırım tarafından köprünün temeline bırakıldı.

Tarih tüpünde, "2017 yılının 18 Mart Cumartesi Günü Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın TC Cumhurbaşkanı, Binali Yıldırım'ın TC Başbakanı, Ahmet Arslan'ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Orhan Tavlı'nın Çanakkale Valisi, Suat Hayri Aka'nın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı, İsmail Kartal'ın Karayolları Genel Müdürü olarak görev yaptığı dönemde, Daelim-Limak-SK Eamp;C-Yapı Merkezi Türk-Kore Ortak Girişimi tarafından inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi temel atma töreninde bu olayı belgelemek için hazırlanan iş bu belge geleneksel tarih tüpüne konularak, nirengi noktası betonunun içine yerleştirildi" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla düzenlenen törende konuştu.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Dün, analar babalar, "Ya şehit ol, ya gazi" deyip, Çanakkale'ye gönderiyorlardı. Bugün, terör örgütlerine karşı Suriye'ye gönderiyorlar. Türk milleti böyle bir millet. Bu milletin önünde kim durabilir?

Türk milleti, vatanı, bayrağı, ezanı, istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda, gözü hiçbir şeyi görmez. Korkaklar zafer anıtı dikemezler. Çanakkale Savaşını bilmeyen oradaki ruhu ve azmi hissetmeyen kimsenin yüreği bu millet için çarpmaz. Gayemiz, Çanakkale'de tarihin akışını değiştiren ecdadımıza layık olabilmektir.



Türkiye Cumhuriyeti ilk değil, son devletimizdir. Dolayısıyla Osmanlı da bizimdir, Selçuklu da bizimdir, binlerce yıllık tarihimizde gelip geçmiş tüm devletler bizimdir.



16 Nisan halkoylaması Türkiye için tarihi bir fırsat. Bu değişiklikle, gelişmiş ülkelerdeki yönetim sistemine geçiyoruz. Bu sistem tercüme falan değildir, yerlidir, millidir. Yerli, milli, demokrat olan herkes bu sistemi sahiplenmiştir.



Cumhurbaşkanı'nın doğrudan halk tarafından seçilmesi, o krizin aşılması aşamasında gerçekleşti. 2007'de büyümemiz gayet güzel ilerlerken, karşımıza 367 gibi akıl mantık dışı bir bahaneyle çıktılar, Meclis'i kilitlediler Güvenlik güçlerimiz, çukurlarla bu ülkeyi böleceğini sananları o çukurlara gömdü.



Avrupa'ya sert tepki



Ne yaparsanız yapın bu milleti yolundan çeviremeyeceksiniz, 16 Nisan'da milletim en güzel cevabı verecektir. Yurt dışında 3 milyona yakın seçmenimiz var, biliniz ki Cumhurbaşkanınız her zaman dik durdu ve dik duracak. Siz bir bakana kapı kapatamazsanız uluslararası hukukta bunun yeri yok. Onlar bu değişimin ne anlama geldiğini çok iyi biliyor.