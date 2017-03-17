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ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ'NÜN TEMELİ ATILIYOR

Çanakkale 1915 Köprüsü'nün temeli atılıyor

Avrupa ve Asya kıtalarını bir kez daha birleştirecek olan Çanakkale 1915 Köprüsü tamamlanınca dünyanın en uzun asma köprüsü olacak.

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Avrupa ve Asya kıtalarını bir kez daha birleştirecek olan Çanakkale 1915 Köprüsü'nün temeli yarın atılıyor. 2023'te tamamlanarak açılması planlanan köprü dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Proje kapsamında Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün yanı sıra yapılacak 354 kilometrelik otoyolda 31 viyadük, 5 tünel, 30 köprülü kavşakla 143 alt ve üst geçit köprüsü yapılacak.

Cumhuriyetin 100'üncü yılı olan 2023'te açılması planlanan köprü, dünyanın en uzun asma köprüsünün temeli yarın atılıyor. Çanakkale Deniz Savaşları zaferinin 102.'inci yıldönümünde yapılacak törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın aralarında bulunduğu protokolün katılması bekleniyor.

DÜNYANIN EN UZUN ASMA KÖPRÜSÜ OLACAK

Çanakkale Köprüsü, ayakları arasındaki açıklık 2 bin 23 metre. Köprü bu özelliği ile dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Köprü tabliyeleri 36 metre genişlikte ve 5 metre yükseklikte planlanıyor. Köprünün toplam boyu ise 3 bin 869 metre olacak. Köprü üzerinde 2x3 taşıt şeridi bulunacak. Ayakları deniz içine inşaat edilecek 1915 Çanakkale köprüsünün Lapseki tarafındaki yaklaşım viyadüğü 650 metre, Gelibolu tarafındaki yaklaşım viyadüğün ise 900 metre uzunluğunda olacak.

VİYADÜKLER, TÜNELLER, KÖPRÜLÜ KAVŞAKLAR İNŞAA EDİLECEK

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi, yap-işlet-devret modeli kapsamında ihale edilmişti. Köprü için yapılan ihalede en düşük süreyi Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - Yapı Merkezi OGG teklif etmişti. Ortak girişim grubu köprü ve otoyol yapımı için 10 milyar 354 milyon 576 bin 202 lira proje bedeli ve 5,5 yıllık yapım süresi dahil toplam 16 yıl 2 ay 12 gün işletme süresi teklif etmişti. Köprü ve 100 kilometrelik kısmın 2023'te hizmete açılması hedeflenen otoyolun, toplam uzunluğunun 354 kilometre olacak. Yol, İstanbul Silivri'den başlayıp, Balıkesir'in Balya ilçesindeki otobanla birleşecek. Otoyol projesi kapsamında Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün yanı sıra toplam 31 viyadük, 5 tünel, 30 köprülü kavşakla 143 alt ve üst geçit köprüsü yapılacak. Köprüden geçiş ücretinin ise otomobiller için 15 Euro artı KDV olması planlanıyor.

DHA
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