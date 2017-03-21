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ÇANAKKALE AFİŞİNDE ABDÜLHAMİT’İN NE İŞİ VAR?

Çanakkale afişinde Abdülhamit’in ne işi var?

Çanakkale Zaferi için billboardlara asılan 2. Abdülhamid'li afişler tepki topladı.

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Çanakkale’nin Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu imzasıyla hazırlanan afişte, “Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, bugün 140 yıllık hayali gerçekleştiren kahraman ecdadımızın torunlarına şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre afişte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Başkan Kuzu'nun fotoğrafları da yer aldı. 2. Abdülhamid, Çanakkale Zaferi'nin yaşandığı tarihte padişah değildi. Dönemin Padişahı Mehmed Reşad'dı. CHP Çan İlçe Başkanı Ümran Aydın, “Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü münasebetiyle, Anafartalar kahramanı Abdülhamid Han'ı anma inceliğini gösteren belediyemizi kutluyorum” diyerek Çanakkale afişine tepki gösterdi.

“KÖPRÜYÜ KAST ETTİM”

Kuzu ise şu sözlerle kendini savundu: “Vurgulamak istediğimiz 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferimizin yıl dönümünde temeli atılacak olan Çanakkale Boğaz Köprümüzün 140 yıl önce Sultan 2. Abdülhamit zamanında projelendirildiği ve bu 140 yıllık hayalin günümüzde Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın girişimleriyle hayata geçiriliyor olmasıdır.”

Sözcü
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