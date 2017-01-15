ÇANAKKALE BEŞİK GİBİ SALLANDI !

Çanakkale beşik gibi sallandı !

Çanakkale'de art arda meydana gelen depremler herkesi korkuttu.

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarında bugün art arda depremler meydana geldi. Kent 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından sabah saatlerinde 4,3 ile yine sallandı.

Çanakkale'de, 01.38'deki 4,7'lik depremin  ardından 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.  Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem  Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki 4,3 büyüklüğündeki  deprem saat 07.03'te kaydedildi. Sarsıntının 6,2 kilometre derinlikte oluştuğu  belirlendi. 

İLKİ SAAT 01:38'DE MEYDANA GELDİ 

Kandilli rasathanesi verilerine göre saat Çanakkale'de 01.38'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,7 olarak kaydedildi. Merkez üssü Ayvacık ilçesi Gülpınar yakınları olan sarsıntı il merkezinde de hissedildi. Kentte 4 sabaha kadar  1,0 ile 2,8 büyüklükleri arasında toplamda 26 sarsıntı kayıtlara  geçti.

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