Çanakkale depremi ile ilgili korkutan açıklama

Son bir aydır depremlerin meydana geldiği Çanakkale bugün 5,3'lük iki ayrıntı deprem ile sallandı. Bölge beşik gibi sallanmaya devam ederken herkesin aklına "Büyük bir depremin habercisi mi? Büyük Marmara depremine yol açar mı?" sorusunu akıllara getirdi. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan korkutan uyarılarda bulundu.



Sözcü gazetesinden Eser Akgül'ün haberine göre sabah erken saatlerde Ege Denizi'nde merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntı Akdeniz ve Ege Bölgesi kıyı şeridi ile Marmara Bölgesi'ndeki birçok yerde hissedilmişti. Çanakkale'ye 30 kilometre mesafedeki Bayırköy ile yakınlarındaki Çamköy'de de birçok ev hasar görmüş ahırdaki hayvanlar telef olmuştu. Saatlerdir ardı ardına sarsıntıların yaşandığı bölgede saat 13:58’de bir büyük deprem daha meydana geldi. AFAD verilerine göre bölge yine 5,3'lük bir şiddetle sarsıldı.

Çanakkale’den gelen haberler herkesin aklına “Büyük bir depremin habercisi mi? Büyük Marmara ya da Büyük Ege depremine yol açar mı?” sorusunu akıllara getirdi. Konuyla ilgili sozcu.com.tr’ye konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan korkutucu uyarılarda bulundu. Ercan “Yarın İzmir’de büyük bir deprem olabilir. Özellikle Ege bölgesinde taş evlerde oturanlar en az 15 gün evlerine girmemeli” diye konuştu.

‘BİZ 8 AYDIR BEKLİYORDUK’

Çanakkale’deki sarsıntılar için “Bu depremin olacağını biz 8 aydır bekliyorduk” diyen Ercan şunları kaydetti “Çünkü Gülpınar kırığı boyunca beklenen bir şeydi.Kuzey 75 derece Batı doğrultulu bir kırık bu. Bizim büyük deprem beklediğimiz Kuzey Anadolu kıırığının Güney kolun, yani Bursa’dan geçen kolunun Edremit, Bababurnu’ndan Edremit Körfezi ve Midilli’ye doğru giden ucudur. Bu depremler iki kırığın kesişim yerinde oldu. Dediğim gibi deprem kaynaşmaları 8 ay önceden başladı ve yılbaşından itibaren olağanüstü bir artık gösterdi. Bu zamana kadar günde 15’e kadar çıkan deprem sayısını gördük. Bu nedenle bu kez daha çok odaklandık bu bölgeye. Dün ise bir deprem fırtınası görüldü. Büyük bir depremle sonuçlanır mı diye kuşkumuz artmışken depremle karşılaştık. Bu bizim için şaşırtıcı değil. Be arkasından 1 saat sonra da deprem olunca izlenimim şu oldu; deprem sönüm sürecine girdi. Bundan sonra daha küçük depremlerle dinginleşir diye beklerken yüzde 5’lik bir olasılık oluştu. Bu olasılık aynı ya da daha büyük bir deprem beklentisi oluştu. Ve sonra da zaten 5,3’lük bir deprem oldu. Ben İzmir’deyim şu an ve ürktük açıkcası. Deprem 15 saniye kadar sürtü. Neden ürktük çünkü yüzde 5’lik olasılığın içerisindeyiz. Bundan sonra 2 seçenek var. Birincisi; ya bundan böyle depremler sönümlenir (Bugün ve yarın 4-4,2 depremler olarak) ve 15 gün içerisinde biter, ikincisi ve daha korkunç seçenek ise 5,7 ya da 6 dolayında orta büyüklükte bir deprem daha yaratabilir. Bu depremde yıkılmayan yığma taş yapıları çökertebilir. Betonarme yapılarda bu ölçekte depremler bir göçük yaratmaz. Kaldı ki depremin yıktığı yerler köy evleridir.”