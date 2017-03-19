Çanakkale destanı danslarla anlatıldı

Kalkedon Dans Topluluğu, “Yıl 915: Çanakkale, Vatan Uğruna Ölüme Koşanların Hikayesi” isimli gösterisiyle Maltepe Belediyesi Prof. Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Topluluk tek vücut haline gelmiş bir milletin, vatanı istila etmek isteyen düşmana karşı bağımsızlığını, onurunu ve bayrağını koruma mücadelesini sahneledi. Anadolu’nun ezgileri ve halk dansları ile gösterilerini gerçekleştiren topluluk, etkileyici sunumları ve sahne performansları ile izleyicilerin beğenisini topladı.