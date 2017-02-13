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ÇANAKKALE İÇİN KORKUTAN DEPREM UYARISI

Çanakkale için korkutan deprem uyarısı

Prof. Övgün Ercan, canlı yayında Çanakkale'deki deprem fırtınasıyla ilgili korkutan bir uyarıda bulundu.

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Deniz Bayramoğlu'nun moderatörlüğünde yayınlanan Gündem Özel programında Çanakkale'de yaşanan depremler konuşuldu. İTÜ Maden Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Övgün Ercan, son bir haftadır bir deprem fırtınası yaşayan Çanakkale için çok kritik bir uyarıda bulundu. 

İTÜ Maden  Fakultesi Öğretim üyesi  Prof. Dr. Övgün Ercan, Çanakkale bölgesinde önümüzdeki günlerde şiddetli deprem beklediğini söyledi. Övgün, bölgedeki fay hatlarının gerginliği boşaltamadığını o yüzden 6 şiddetin de bir depremin 15 - 20 gün içinde vurabileceği uyarında bulundu.

BUGÜNE KADAR 749 SARSINTI OLDU

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat'tan itibaren üçü 5,3, biri 5,2 olmak üzere çeşitli büyüklüklerde 749 sarsıntı meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Ayvacık'ta 6 Şubat'tan bugün saat 18.08'e kadar 749 deprem kaydedildi.
Ayvacık'ta 6 Şubat'tan bugüne kadar 4'ün üzerinde 16 deprem kayıtlara geçti.

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