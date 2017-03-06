Çanakkale Köprüsü için geri sayım başladı

Avrupa ve Asya kıtalarını bir kez daha birleştirecek olan Çanakkale 1915 Köprüsü'nün Çanakkale Deniz Savaşlarının yıldönümü olan 18 Mart'ta yapılacak temel atma töreni için Lapseki tarafında geniş bir tören alanı hazırlanıyor. Şekerkaya mevkiindeki tören alanın önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenirken, Gelibolu tarafında henüz bir çalışma yok.

Cumhuriyetin 100'üncü yılı olan 2023'te açılması planlanan köprü, dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Bölgede aralıksız çalışan iş makineleri temel atma törenin yapılacağı alanı düzleştiriyor. Törene katılımın yüksek olması beklenirken, bu nedenle oldukça büyük bir alanda çalışmalar sürüyor. Yapılacak köprünün Gelibolu , Sütlüce köyü mevkii tarafında ise henüz bir çalışma yok. Bölge bakir görünümünü henüz korurken, bölge halkı da köprünün ayaklarının nerede olacağı konusunda meraklı bekleyişini sürdürüyor.

GEÇİŞ ÜCRETİ 15 EURO ARTI KDV OLACAK

Çanakkale Köprüsü, 2 bin 23 metre orta açıklıkla dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Köprü tabliyeleri 36 metre genişlikte ve 5 metre yükseklikte planlanıyor. Köprünün toplam boyu ise 3 bin 869 metre olacak. Köprü üzerinde 2x3 taşıt şeridi bulunacak. Lapseki Yaklaşım viyadüğü 650 metre, Gelibolu yaklaşım viyadüğü ise 900 metre uzunluğunda olacak. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi, yap-işlet-devret modeli kapsamında ihale edildi. Köprünün Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023 yılında açılması planlanıyor. Köprüden geçiş ücretinin ise otomobiller için 15 Euro artı KDV olması planlanıyor.