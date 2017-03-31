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ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ŞİİRLERLE ANILDI

Çanakkale şehitleri şiirlerle anıldı

Maltepe Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale şehitlerini, “Çanakkale Üzerine” isimli şiir dinletisiyle andı.

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Maltepe’de yaşamını sürdüren şairler Kazım Üçok ve Nagihan Orbay’ın katıldığı anma programı, Maltepe Belediyesi Fikret Otyam Sanat Evi’nde gerçekleştirildi.   Program, Atatürk ve silah arkadaşları anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Daha sonra Çanakkale Savaşı’nın kurtuluş mücadelesindeki yeri ve önemi üzerine bir söyleşi yapıldı. Üçok ve Orbay, Çanakkale’deki birlik ve beraberlik ruhunu anlatan şiirler seslendirdi. Programın bitiminde katılımcılara, Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet tarihine ışık tutan “Nutuk” isimli eseri hediye edildi.

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