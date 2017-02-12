  • ÇANAKKALE YİNE SALLANDI !
  • Erdoğan'dan flaş El Bab açıklaması
  • Şehit oğlunun mezarından ayrılmıyor
  • Şanlıurfa'da rehine krizi !
  • Yıldırım Demirören referandum'da 'Evet' diyecek

ÇANAKKALE YİNE SALLANDI !

ÇANAKKALE YİNE SALLANDI !

Son haftalarda arka arkaya depremlerin yaşandığı Çanakkale, yine 5.4 ile sallandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Çanakkale'den son dakika haberi.. Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi pazartesi sabahından bu yana depremlerle sallanırken, bugün akşam saatlerinde Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldı. 6 Şubat'tan bu yana meydana gelen depremlerin en büyüğü olan bu deprem, halkın paniğe kapılmasına neden oldu.

Çanakkale Ayvacık'ta depremler devam ediyor. Sarsıntıların sürdüğü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 4 ve 5,3 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi. Deprem Çanakkale'nin dışında Bursa, İzmir, Tekirdağ, Muğla, İstanbul gibi illerden de hissedildi. 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığına göre, saat 16.48’te merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 20.81 kilometre derinlikte oluştuğu kaydedilen sarsıntı paniğe neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü’nün merkez üssünü Ayvacık İlçesi olarak saptadığı deprem saat 16.48’de yerin 8.2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Pazartesi sabahı Ayvacık köylerinde yıkıma neden olan 5.3 büyüklüğündeki ilk depremden sonra bugün yaşanan deprem Bursa ve Tekirdağ’dan İzmir ve Muğla’ya kadar geniş bir alanda hissedildi.

Günlerdir depremlerle sarsılan Ayvacık İlçesi başta olmak üzere Çanakkale’de panik yaratan deprem ilk bilgilere göre hasarlı bazı binaların yıkılmasına, sağlam binalarda ise hasara neden oldu.

TRT muhabiri "İlk depremden daha fazla hissedildi. Geçi bir süre panik yaşandı" bilgisini verdi. 

Çanakkale'de bugün saat 15.14'te 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre sarsıntının 15,29 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenmişti.

AA
1056
Fare bir aileyi yok ediyorduFare bir aileyi yok ediyordu
Bursa'da "Ponzi Yöntemi"yle DolandırıcılıkBursa'da "Ponzi Yöntemi"yle Dolandırıcılık
Avrupalı turistlere pasaport şartı kaldırılacak mı ?Avrupalı turistlere pasaport şartı kaldırılacak mı ?
Yıldırım o iddialara çok sert çıktıYıldırım o iddialara çok sert çıktı
MHP'nin sloganı belli oldu, teşkilat sahaya iniyorMHP'nin sloganı belli oldu, teşkilat sahaya iniyor
Rus uçağının bombardımanından kurtulan asker şehit düştüRus uçağının bombardımanından kurtulan asker şehit düştü
''Bu dörtlüyü zor görürsünüz''''Bu dörtlüyü zor görürsünüz''
Başkent'te sendika başkanına silahlı saldırıBaşkent'te sendika başkanına silahlı saldırı
Bahçeli'den Rusya'ya sert tepki: "Ayıptır"Bahçeli'den Rusya'ya sert tepki: "Ayıptır"
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS