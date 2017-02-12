Çanakkale'den son dakika haberi.. Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi pazartesi sabahından bu yana depremlerle sallanırken, bugün akşam saatlerinde Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldı. 6 Şubat'tan bu yana meydana gelen depremlerin en büyüğü olan bu deprem, halkın paniğe kapılmasına neden oldu.

Çanakkale Ayvacık'ta depremler devam ediyor. Sarsıntıların sürdüğü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 4 ve 5,3 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi. Deprem Çanakkale'nin dışında Bursa, İzmir, Tekirdağ, Muğla, İstanbul gibi illerden de hissedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığına göre, saat 16.48’te merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 20.81 kilometre derinlikte oluştuğu kaydedilen sarsıntı paniğe neden oldu.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü’nün merkez üssünü Ayvacık İlçesi olarak saptadığı deprem saat 16.48’de yerin 8.2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Pazartesi sabahı Ayvacık köylerinde yıkıma neden olan 5.3 büyüklüğündeki ilk depremden sonra bugün yaşanan deprem Bursa ve Tekirdağ’dan İzmir ve Muğla’ya kadar geniş bir alanda hissedildi.

Günlerdir depremlerle sarsılan Ayvacık İlçesi başta olmak üzere Çanakkale’de panik yaratan deprem ilk bilgilere göre hasarlı bazı binaların yıkılmasına, sağlam binalarda ise hasara neden oldu.

TRT muhabiri "İlk depremden daha fazla hissedildi. Geçi bir süre panik yaşandı" bilgisini verdi.

Çanakkale'de bugün saat 15.14'te 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre sarsıntının 15,29 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenmişti.